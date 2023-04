Playoff Nba: Miami espugna New York, ma trema per Butler

NEW YORK (Stati Uniti) - Colpaccio dei Miami Heat in gara-1 delle semifinali di Conference ad Est, nei playoff Nba. La squadra della Florida espugna la Grande Mela passando sul parquet dei padroni di casa dei New York Knicks, con il punteggio di 108-101 grazie ai 25 punti e 11 rimbalzi del solito Jimmy Butler uscito però malconcio dalla sifda. Gara 2 è in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì sempre a New York.

Miami passa a New York: preoccupa Butler

Buona la prima per Miami che espugna il Madison Square Garden con il solito Jimmy Butler, autore di 25 punti e 11 rimbalzi, uscito però non in perfette condizioni dall'incontro. Il 22 degli Heat è rimasto in campo negli ultimi 5 minuti anche dopo la brutta storta alla caviglia subita che preoccupa la squadra della Florida. Ora si aspettano esami più approfonditi per capire l'entità dell'infortunio. A condannare New York invece è la pessima percentuale da tre punti, non bastano i 26 punti di un positivo RJ Barrett e i 24 di Jalen Brunson.