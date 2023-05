Playoff Nba, Curry da record: Warriors in semifinale contro i Lakers

Stephen Curry show sul parquet dei Sacramento Kings: con 50 punti (nuovo record per una gara-7 dei playoff NBA), ha condotto Golden State alle semifinali della Western Conference, dove affronteranno i Los Angeles Lakers di LeBron James. I campioni in carica dei Warriors hanno chiuso la serie 4-3 dopo essere andati in svantaggio 0-2 grazie al successo per 120-100 in casa dei Sacramento Kings. Nell'altra partita della notte vittoria dei Miami Heat contro i New York Knicks in gara-1 delle semifinali della Eastern Conference.