Nba, Steph Curry tra playoff e record: "Tutti vogliono vederci fallire"

"È incredibile perché siamo ancora in lotta. Essendo stato sotto 0-2 in questa serie, nulla era garantito, e non si poteva dare nulla per scontato. Stiamo sfidando le probabilità giocando ancora ad un livello altissimo. So che tutti vogliono vederci fallire. Questa è la natura della nostra situazione attuale. Ci piace dimostrare che molte persone si sbagliano. Questo pensiero è parte di noi ormai". Lo ha dichiarato Steph Curry alla stampa. La stella dei Golden State Warriors ha realizzato 50 punti in una partita di gara 7, superando il primato di 48 punti dell'ex compagno di squadra Kevin Durant per i Nets contro Milwaukee nel 2021.