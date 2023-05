Nba Playoff, super Harden trascina i 76ers a Boston! Denver 2-0

BOSTON (Stati Uniti) - Joel Embiid non riesce a giocare Gara 1 delle semifinali della Eastern Conference e allora James Harden si carica sulle spalle tutta Philadelphia. I 76ers infatti sbancano il TD Garden di Boston per 119-115 grazie ai 45 punti dell'ex Rockets di cui 15 nel 4° periodo compresa la decisiva tripla a 8" dalla sirena finale per il sorpasso 117-115. Per i Celtics vani i 39 punti di Jayson Tatum. Ad Ovest invece Nikola Jokic fa il vuoto e aiuta i Nuggets a battere i Suns 97-87 e a portarsi sul 2-0. Nella notte in cui Murray e Porter Jr steccano il serbo ha dominato la partita: 39 punti e 16 rimbalzi con i decisivo l'ultimo periodo vinto 27-14. Per i Suns oltre al ko c'è preoccupazione per le condizioni di Chris Paul, uscito sul finire del 3° periodo causa infortunio all'adduttore.