Nba, i Lakers sbancano San Francisco: Warriors ko. I Knicks battono gli Heat

I Los Angeles Lakers sbancano il Chase Center di San Francisco e conquistano gara 1 dei quarti di finale Nba contro i campioni in carica di Golden State . Assoluto protagonista del 112-117 finale Anthony Davis , top-scorer del match con 30 punti (23 rimbalzi e 5 assist). Ottima prova anche per LeBron James (22 punti, 11 rimbalzi e 4 assist), mentre tra i padroni di casa il migliore è ancora una volta Stephen Curry , con 27 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, seguito da Klay Thompson (25 punti, 3 rimbalzi e 4 assist). Il prossimo appuntamento, sempre in casa dei Warriors, è nella notte italiana tra giovedì e venerdì.

New York pareggia i conti contro Miami

Pareggia invece i conti New York che, dopo il ko in casa in gara 1, sempre tra le mura amiche, supera 111-105 Miami e fa 1-1. Decisivo l'ultimo quarto chiuso dai padroni di casa sul 35-28. Protagonista della gara Jalen Brunson, con 30 punti a referto (5 rimbalzi e 2 assist). Agli Heat non bastano i 22 punti di Caleb Martin. Gara 3 si giocherà a Miami alle 21.30 italiane di sabato.