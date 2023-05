Playoff Nba, Heat e Lakers di nuovo avanti: Knicks e Warriors ko

Grandi emozioni nei quarti dei playoff Nba . Dopo il ko in gara 2, Miami Heat e Los Angeles Lakers battono rispettivamente New Yorks Knicks e Golden State Warriors portandosi nuovamente avanti nella serie. Davanti ai quasi 20mila spettatori del Caseya Center brilla l'americano Jimmy Butler , top scorer del match con 28 punti (4 rimbalzi e 3 assist). Agli ospiti non bastano invece i 20 (6 rimbalzi e 8 assist) messi a referto da Jalen Brunson . Il prossimo appuntamento è ora nella notte italiana tra martedì e mercoledì, quando il quintetto di Spoelstra avrà l'opportunità di allungare davanti al proprio pubblico prima di tornare a New York.

Davis e LeBron James stendono i campioni in carica. Curry brilla ma non basta

Stesso andamento della serie tra Lakers e Warriors, con i gialloviola che quasi restituiscono il medesimo punteggio dell'ultimo match chiudendo sul 127-97 (gara 2 era finita 127-100 per gli avversari). Ai campioni in carica non basta il solito Stephen Curry, autore di 24 punti 4 rimbalzi e 3 assist. A guidare la vittoria dei padroni di casa davanti ai 19mila della Crypto.com Arena è la coppia formata da Anthony Davis e LeBron James, che chiudono a quota 25 (13 rimbalzi e 3 assist) e 21 (8 rimbalzi e altrettanti assist). Gara 3 è in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì e anche in questa circostanza i Lakers avranno la possibilità di portarsi sul 3-1 prima di tornare a calcare il parquet di San Francisco.