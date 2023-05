Nba Playoff, Durant-Booker battono ancora Jokic! Sixers 2-2

PHOENIX (Stati Uniti) - Kevin Durant e Devin Booker combinano per 72 punti (36 a testa) e aiutano ancora i Phoenix Suns a battere i Denver Nuggets 129-124 pareggiando la serie sul 2-2. Le stelle di Phoenix hanno trascinato la squadra ma decisivo è stato il contributo di Landry Shamet autore di 14 punti (su 19 personali) nell'ultima frazione compresa la bomba del +10 (116-106) a 5' dalla conclusione. Per Denver vani i 53 punti e 11 assist di Nikola Jokic. A Philadelphia invece match thriller vinto dai 76ers per 116-115 dopo un tempo supplementare grazie ad un leggendario James Harden: il "Barba" chiude con 42 punti realizzando prima il floater per pareggiare la partita nei tempi regolamentari () e poi la decisiva tripla a 15" dell'overtime per pareggiare la serie sul 2-2. Per Celtics beffa sulla sirena perché Marcus Smart segna la tripla della vittoria ma appena 2 decimi di secondo dopo il suono della sirena finale.