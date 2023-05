Nba, Lakers e Heat a un passo dalle finali di Conference

TORINO - Manca un'ultima vittoria ai Lakers per conquistare la finale di Western Conference. La franchigia di Los Angeles ha battuto di misura i Warriors (104-101). Nonostante Stephen Curry stia dando il meglio, come dimostra la sua tripla doppia in serata (31 punti, 14 assist, 10 rimbalzi) la sua squadra è caduta su un formidabile "fattore X" nella persona di Lonnie Walker, autore di tutti i suoi 15 punti nell'ultimo periodo, e che ha cambiato tutto per i Lakers che erano sotto di 12 a fine terzo quarto. "Non avremmo vinto questo incontro senza di lui", ha commentato LeBron James (27 punti, 10 rimbalzi, 6 assist) ancora dominante a 38 anni.