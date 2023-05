Playoff Nba, LeBron James trascina i Lakers: Warriors ko. Passa anche Miami

L'avventura dei campioni Nba in carica si interrompe ai quarti dei playoff . I Golden State Warriors , infatti, sono stati eliminati in gara 6 dai Los Angeles Lakers . Partita mai in discussione, con LeBron James che ha dettato legge sul parquet della Crypto.com Arena mettendo a referto ben 30 punti (9 rimbalzi e altrettanti assist). A tenere alta la bandiera tra gli ospiti, invece, è stato il solito Stephen Curry che non ha però potuto nulla di fronte agli avversari nonostante i 32 punti (6 rimbalzi e 5 assist) messi a referto che ne hanno fatto il top-scorer del match. La squadra di Darvin Ham si aggiudica tutti i parziali leggittimando dunque il pass per la semifinale, dove affronterà la testa di serie numero uno, quei Denver Nuggets che, trascinati da un super Nikola Jokic , hanno estromesso dal torneo i Phoenix Suns .

Super Brunson, ma non basta: Miami elimina New York

Più combattuta, invece, la sfida tra Miami Heat e New York Knicks. A spuntarla alla fine sono i padroni di casa, che conquistano così la finale di conference per la decima volta nella loro storia, la settima da quando in panchina siede Erik Spoelstra e la terza nelle ultime quattro stagioni. Ironia della sorte, questa franchigia è solamente la seconda testa di serie numero 8 a riuscirci nella storia della Nba dopo i New York Knicks del 1998-99, che quell’anno eliminarono proprio Miami al primo turno. Eppure nel primo quarto partono meglio gli ospiti (31-24), ma la reazione dei padroni di casa è immediata e il primo tempo si chiude con Miami avanti 51-50. La gara si gioca sul filo del rasoio, con New York che nel finale fallisce il canestro del pareggio ed è costretta ad arrendersi nonostante i 41 punti (4 rimbalzi e 3 assist) di Brunson. A fare esplodere i quasi 20mila del Kaseya Center sono invece gli idoli di casa Butler e Adebayo, autori rispettivamente di 24 (8 rimbalzi e 4 assist) e 23 (9 rimbalzi e un assist) punti. Miami ora se la vedrà contro la vincente di Boston Celtics-Philadelphia 76ers che si giocano il pass per la semifinale nella gara 7 in programma domenica sera alle 21.30 italiane al TD Garden.