Draft Nba 2023, San Antonio vince la Lottery: Wembanyama in arrivo

TORINO - Victor Wembanyama è pronto per iniziare la sua carriera Nba con i San Antonio Spurs . La franchigia del Texas, infatti, ha vinto la draft lottery e la scelta numero 1 assoluta. Gli Spurs d'altronde erano una delle tre squadre con le migliori probabilità (14%) di ottenere la prima scelta, che quasi sicuramente useranno per il 19enne francese. Wembanyama è uno dei prospetti più pubblicizzati nella storia del campionato professionistico di basket statunitense e dovrebbe avere un impatto immediato sul campionato.

San Antonio, prima scelta

Si tratta della terza volta nella storia che gli Spurs vincono alla lotteria e in entrambe le precedenti occasioni hanno effettuato scelte che hanno dato i loro frutti per decenni: David Robinson nel 1987 e Tim Duncan nel 1997. Queste le parole del socio amministratore degli Spurs Peter J. Holt: "Il nostro futuro era già luminoso. Ora lo sarà ancora di più". Il direttore generale Brian Wright lo ha definito "un giorno incredibile" per la franchigia e per i fan. Dopo San Antonio toccherà a Charlotte scegliere, seguita da Portland e Houston. Parlando di Wembanyama il commissario Nba, Adam Silver, lo ha definito "un giovane incredibile" che "sembra chiaramente essere un talento generazionale". Gli Spurs hanno chiuso l'ultima stagione con un record di 22-60, il secondo peggiore della Nba.