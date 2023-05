Playoff Nba, Jokic super: i Nuggets battono i Lakers in gara 1

DENVER (STATI UNITI D'AMERICA) Tutti in piedi per Nikola Jokic. Il serbo è ancora una volta il protagonista assoluto nella vittoria di Denver su Los Angeles nella gara 1 delle semifinali playoff. Sesta tripla doppia per il classe '95 che mette a referto 34 punti, 21, rimbalzi e 14 assist marchiando a fuoco il successo dei Nuggets sui Lakers. Ai gialloviola non bastano i 40 punti (10 rimbalzi e 3 assist) di Anthony Davis, top scorer della sfida.