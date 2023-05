Playoff Nba, Miami sbanca Boston e vince gara 1

Ai Celtics non bastano Tatum e Brown: Heat sospinti da un super Butler

Tatum (30 punti, 7 rimbalzi e un assist) e Brown (22 punti, 9 rimbalzi e 5 assist) non possono far nulla di fronte a Butler, top scorer del match con 35 punti, 5 rimbalzi e 7 assist messi a referto. I Miami Heat, dunque, dopo aver eliminato abbastanza agevolmente i Milwaukee Bucks (4-1) e i New York Knicks (4-2), mettono avanti la testa anche in questa finale di Conference. Il prossimo appuntamento è alle 2.30 italiane di sabato, ancora a Boston: i Celtics per pareggiare, gli Heat per allungare e "ipotecare" le Finals.