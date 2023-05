Nba Playoff, Denver domina ancora: Lakers sotto 3-0!

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Neanche il ritorno tra le mura della CrytpoArena ha aiutato i Los Angeles Lakers di LeBron James (23 punti e 12 assist), infatti i Denver Nuggets vincono anche Gara 3 e si portano al triplice Match-Point nelle finali della Western Conference (3-0). I ragazzi di Malone hanno vinto per 119-108 con nuovamente Nikola Jokic (24 punti) e Jamal Murray (37 punti) sugli scudi: la guardia ha realizzato 30 dei suoi 37 punti finali nel solo 1° tempo mentre il serbo è salito in cattedra nel momento della verità. Jokic ha realizzato 15 punti nell'ultima frazione dove i suoi hanno piazzato un micidiale parziale di 13-0 chiuso proprio dal "Joker" a 4'50" dalla conclusione per il 106-94.