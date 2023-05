NBA, Carmelo Anthony annuncia il ritiro con un video sui social

Carmelo Anthony dà l'addio al basket giocato e lo fa tramite un video sul suo profilo ufficiale di Instagram dove ripercorre tutti i momenti più emozionanti della sua carriera. L'ex stella del NBA lascia la lega dopo essersi posizionato come il nono miglior marcatore di sempre per punti segnati. L'ex di Denver e New York compirà 39 anni la prossima settimana ed è stato 10 volte All-Star vincendo il titolo di miglior marcatore della stagione 2012-13: ha segnato 28.289 punti in 19 stagioni e indossato la maglia di sei squadre diverse, per ultima quella dei Lakers nella scorsa stagione.