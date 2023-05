I Nuggets volano alle Finals Nba per la prima volta, Lakers eliminati

LOS ANGELES (STATI UNITI D'AMERICA) - Denver Nuggets supera 111-113 i Los Angeles Lakers e vola per la prima volta alle Finals Nba. Dopo i due successi tra le mura amiche, la squadra di Michael Malone ha espugnato altrettante volte la Crypto.com Arena chiudendo la serie con un netto 4-0. Ai gialloviola non basta la prestazione super di LeBron James, top scorer del match con 40 punti (10 rimbalzi e 9 assist). Tra i padroni di casa, invece, ennesima prova maiuscola di uno straordinario Nikola Jokic, alla sua ottava tripla doppia in questi playoff. Il serbo chiude con un bottino di 30 punti, 14 rimbalzi e 13 assist, seguito dal canadese Jamal Murray che mette a referto 25 punti (3 rimbalzi e 5 assist). Denver attende ora una tra Miami e Boston in finale, con i primi che sono avanti nella serie per 3-0.