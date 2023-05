Playoff Nba, Boston strapazza Miami e accorcia sul 3-2: si va a gara 6

BOSTON (STATI UNITI D'AMERICA) - Boston batte Miami e accorcia le distanze portando la serie della finale dei playoff Nba sul 3-2 . I Celtics , sotto 3-0, dopo il successo per 116-99 di gara 4 , si avvicinano ancor di più agli avversari e sognano ora una clamorosa rimonta. Al TD Garden finisce 110-97 per i padroni di casa che prolungano così la serie a gara 6, domenica alle ore 2.30 italiane, quando Miami potrà chiudere la contesa davanti al proprio pubblico e Boston ristabilire l'equilibrio.

Boston parte forte, Miami arranca: appuntamento a gara 6

Partono subito fortissimo i Celtics che già nel primo quarto fanno segnare un vantaggio di 15 punti (35-20). La partita non è mai in discussione e i padroni di casa, sospinti dal sostegno dei propri tifosi, si portano anche sul +24. La timida reazione degli Heat nel finale serve solo a rendere il passivo meno pesante. Grande prova di squadra per Boston che ne porta quattro oltre i 20 punti: White (24), Smart (23), Brown e Tatum (21). Il migliore per la compagine di Spoelstra è invece Robinson a quota 18 (4 rimbalzi e 9 assist). I Denver Nuggets di un super Nikola Jokic, che hanno eliminato i Lakers con uno schiacciante 4-0 conquistando le Finals per la prima volta nella loro storia, attendono il nome della propria avversaria. Appuntamento a gara 6.