Nba Playoffs, pazzesca Boston: vince Gara 6 sulla sirena e pareggia!

MIAMI (Stati Uniti) - I Boston Celtics annullano anche il terzo match-point ai Miami Heat vincendo di misura e all'ultima azione Gara 6 delle finale della Eastern Conference 2023. Eroe della notte Derrick White in quello che è stato un finale thriller: i padroni di casa rimontano dal -10 a 5' dalla conclusione dell'incontro e grazie al 3/3 dalla lunetta di Jimmy Butler si portano sul 103-102 a 3". Ultimo possesso per gli ospiti, Smart sbaglia la tripla ma White sbuca a rimbalzo e in una frazione di secondo cattura la sfera e l'appoggia al tabellone per il canestro del 104-103 che vale la vittoria e porta la serie a gara 7. Nella storia dei playoffs Nba solo 3 squadre erano riuscite a rimontare sotto 0-3 arrivando alla settima, tutte e tre persero la serie ma, per la prima volta, la squadra in rimonta si giocherà la bella in casa.