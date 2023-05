Miami batte Boston e vola alle Finals Nba contro Denver

BOSTON (STATI UNITI D'AMERICA) - Sarà Miami contro Denver la grande sfida delle Finals Nba . I Nuggets di Nikola Jokic, che hanno piegato i Los Angeles Lakers con un netto 4-0, se la vedranno dunque contro gli Heat che hanno chiuso la contesa contro Boston sbancando il TD Garden in gara 7. Sembrava tutto semplice per la formazione di Spoelstra, brava a portarsi sul 3-0. Poi la rimonta dei Celtics fino al 3-3. La partita decisiva si è giocata in casa della squadra di Mazzulla, ma gli ospiti, guidati da un super Butler (28 punti, 7 rimbalzi e 6 assist), nominato MVP della serie, hanno avuto la meglio con un netto 84-103 aggiudicandosi così il pass per l'ultimo atto. Benissimo anche Caleb Martin , che suggella una serie strepitosa mettendo a referto 26 punti, 10 rimbalzi e 3 assist, tirando 11/16 dal campo di cui 4/6 dalla lunga distanza in quasi 45'. Sono i suoi canestri a cavallo tra terzo e quarto periodo a spezzare la resistenza dei Celtics, insieme alla tripla doppia sfiorata da Adebayo (12 punti, 10rimbalzi e 7 assit) e le doppie cifre di Gabe Vincent e Duncan Robinson (10 a testa).

Tatum ko: i Celtics si arrendono agli Heat

Miami diventa così la seconda squadra nella storia della Nba a raggiungere le Finals partendo con la testa di serie numero 8 ai playoff. Prima di loro ci erano riusciti solamente i New York Knicks nel 1999, poi sconfitti in finale dai San Antonio Spurs. Nonostante la grande rimonta, Boston non riesce invece a diventare la prima franchigia a ribaltare un 3-0 nei Playoff Nba. Grande sfortuna, però, per i Celtics, con Jason Tatum che si infortuna alla prima azione ricadendo male dopo un salto e procurandosi una distorsione alla caviglia sinistra sulla quale ha dovuto giocare per il resto del match. Un problema che lo ha chiaramente limitato, come testimoniano i soli 14 punti con 11 rimbalzi e 4 assist accumulati stringendo i denti in 41' e 36", tentando appena 13 tiri in tutta la partita (5 a segno) senza mai entrare in ritmo.