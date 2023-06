NBA, Monty Williams ripartirà da Detroit: sostituirà Casey

Esonerato da Phoenix ai primi di maggio dopo 4 stagioni e l'eliminazione nelle semifinali di Conference per mano di Denver, coach Monty Williams ripartirà da Detroit. Secondo "Espn", ci sarebbe l'accordo col 51enne tecnico per un contratto di sei anni da 78,5 milioni di dollari (poco più di 12 milioni di euro a stagione). Allenatore dell'anno Nba nel 2022, Williams aveva condotto i Suns alle Finals due anni fa e a Detroit prenderà il posto di Dwane Casey, in panchina dal 2018 fino allo scorso aprile, quando ha accettato un ruolo dirigenziale all'interno degli stessi Pistons.