Finals Nba, Jokic da urlo: Denver batte Miami e si aggiudica gara 1

DENVER (STATI UNITI D'AMERICA) - È stata, ancora una volta, la notte di Nikola Jokic . Il fenomeno serbo mette a referto la nona tripla doppia in questi playoff e con 27 punti, 10 rimbalzi e 14 assist trascina Denver al successo in gara 1 nelle Finals Nba contro Miami . Il primo round della serie che vale l'anello finisce 104-93 , con i padroni di casa che infiammano la Ball Arena fin dalle prime battute. Ai numeri del due volte MVP si aggiungono i 26 punti (6 rimbalzi e 10 assist) di uno strepitoso Jamal Murray . Gli Heat non riescono a mantenere il ritmo degli avversari nonostante Adebayo , autore di 26 punti, 13 rimbalzi e 5 assist.

Denver porta a casa gara 1 delle Finals Nba: Miami ko

La formazione di Malone prende il largo sin dal primo quarto, chiuso a +9 e incrementato alla fine del primo tempo (+17). Non c'è storia e mentre il pubblico di casa è già pronto a far festa la squadra di Spoelstra prova un recupero finale impossibile da realizzare nonostante il 30-20 nell'ultimo parziale. La Ball Arena, dunque, impazzisce di gioia mentre intanto si prepara al nuovo appuntamento in programma nella notte italiana, ore 2.00, tra domenica e lunedì. Denver insegue il primo storico trionfo, Miami vuole invece tornare al successo 10 anni dopo l'ultima volta e mettere il quarto trofeo in bacheca.