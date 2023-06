Finals Nba, Miami sbanca Denver e porta la serie sull'1-1

Gli Heat espugnano la Ball Arena in rimonta 108-111: in Florida si parte in parità. Ai Nuggets non bastano i 41 punti del solito Nikola Jokic

05 . 06 . 2023 08:00 1 min

© EPA

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi