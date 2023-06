Nba, Jokic e Murray show: 2-1 Denver, sbancata Miami!

I Denver Nuggets tornano in vantaggio per 2-1 nelle finali Nba contro i Miami Heat. In gara-3, giocata in Florida, i Nuggets hanno vinto 109-94, con una storica doppia-tripla di Nikola Jokic: 32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist per il due volte mvp serbo. Altra grande prova è stata quella di Jamal Murray autore di 34 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Agli Heat non sono bastati i 28 punti di Butler e i 22 di Adebayo. Gara-4 si giocherà sabato 10 giugni alle ore 02:30 (orario italiano).