Denver vince gara 5 ed è campione Nba per la prima volta!

DENVER (Stati Uniti) - I Denver Nuggets sono i nuovi campioni Nba! La franchigia del Colorado ha vinto in volata la gara 5 delle per 94-89 con Nikola Jokic nominato MVP del Nba Finals 2022. Miami e la sua stella Jimmy Butler (21 punti) hanno dato tutto tanto da portare Denver al finale thriller, infatti Butler sigla i liberi dell'89-88 a 1'58" dalla sirena finale ma i padroni di casa rispondono: tap-in di Bruce Brown per il sorpasso e poi palla rubata di Caldwell-Pope ai danni di Butler a 27" con fallo subito e 2/2 dalla lunetta per l'ex Lakers. Butler ha tra le mani la tripla del possibile pareggio ma la sbaglia e dalla lunetta Brown cala il sipario sulla serie (4-1) e sulla stagione Nba. Per Jokic una gara 5 da 28 punti e 16 rimbalzi per quella che è stata una leggendaria cavalcata verso il titolo Nba e di MVP: 30.1 punti, 13.3 rimbalzi e 9.8 assist nei Playoffs mentre nelle Finals 30.8 punti con 13.5 rimbalzi e 8.0 assist diventano il 2° centro nella storia dopo Shaquille O'Neal a vincere il titolo di MVP delle Finals.