Nba, Morant sospeso per 25 gare: il motivo e le parole della star dei Grizzlies

L'NBA ha sospeso Ja Morant per 25 partite (non potrà neanche percepire lo stipendio) all'inizio della stagione 2023-2024 per "comportamento dannoso nei confronti della lega" dopo il video Instagram dello scorso 13 maggio nel quale il giocatore era stato inquadrato mentre teneva una pistola in mano. Come era già successo anche a marzo. Morant non potrà prendere parte a nessuna attività di squadra o della lega fino alla fine della sospensione. Inoltre, come riporta il comunicato ufficiale, Ja dovrà partecipare a un programma organizzato dalla NBA per "prendere coscienza e affrontare le circostanze che hanno portato al suo comportamento distruttivo". I Grizzlies avevano già provveduto a sospendere Morant dalle attività di squadra il 14 maggio, in attesa della decisione della lega.