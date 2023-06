Nba, colpo Suns: arriva Bradley Beal!

PHOENIX (Stati Uniti) - I Phoenix Suns piazzano subito un super colpo di mercato nell'estate Nba imbastendo lo scambi con i Washington Wizards per Bradley Beal! Infatti la stella di Florida stava lavorando con i Wizards per lo scambio, Miami e Phoenix erano le due candidate più forti e alla fine ha avuto la meglio la compagine dell'Arizona: nella Capitale vanno Landry Shamet, Chris Paul e un pacchetto importante di future seconde scelte. I Suns adesso hanno un nuovo super trio composto da Kevin Durant, Devin Booker e il neo-arrivato Beal che entrerà nella seconda stagione della sua maxi-estensione firmata l'estate scorsa con Washington da 5 anni per 251 milioni di dollari