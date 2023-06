Nba, Gallinari saluta i Celtics e va ai Wizards

L'avventura di Danilo Gallinari a Boston si è ufficialmente conclusa. L'italiano, sbarcato ai Celtics dopo due stagioni agli Atlanta Hawks, non ha mai indossato la canotta biancoverde a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che si è procurato durante un match con la Nazionale. Ai box per l'intera stagione, dunque, termina con l'amaro in bocca il suo soggiorno a Boston.

Gallinari a Washington, Porzingis a Boston

Il "Gallo" infatti lascia i Celtics accasandosi - almeno momentaneamente - a Washington (insieme a Mike Muscala), da cui invece Kristaps Porzingis spicca il volo per Boston, in uno scambio a tre che non vede più coinvolti i Clippers (insieme a Celtics e Wizards) bensì i Memphis Grizzlies, che ricevono Marcus Smart da Boston (a cui mandano le loro prime scelte al Draft 2023 e 2024) e spediscono Tyus Jones a Washington. Movimenti tutti importanti, con Porzingis che esercita l'opzione per l'ultimo anno del suo contratto a 36 milioni di dollari e viene ceduto a Boston. I Celtics però - oltre a Gallinari - perdono il loro miglior difensore (e miglior difensore NBA solo due anni fa) Marcus Smart, mentre i Grizzlies - che dovranno fare a meno della loro point guard titolare Ja Morant per le prime 25 gare dell'anno - ora saranno anche senza la sua riserva, finita a Washington nella triangolazione.