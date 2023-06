Draft Nba, Wembanyama prima scelta dei San Antonio Spurs

SAN ANTONIO (TEXAS) - Inizia l'era Nba di Victor Wembanyama . Come da pronostico il fenomeno francese è stato selezionato come prima scelta da San Antonio nel draft che si è tenuto nella notte a New York. "Ho sognato questo momento, mi viene da piangere", ha dichiarato un emozionato dopo che il commissioner Nba Adam Silver ha pronunciato il suo nome.

"Siamo entusiasti di esser riusciti a coinvolgere Victor - ha dichiarato il coach degli Spurs Gregg Popovich - È un gran talento, un ragazzo molto maturo. Ma, come in ogni scelta al draft, sia che si tratti della prima che della 27ª o 38ª, abbiamo la responsabilità di cercare di creare un ambiente in cui questi ragazzi possano ottenere il miglior successo possibile".

Macron si complimenta con Wembanyama

Arrivano anche i complimenti del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron che, sui social, scrive: "Victor Wembanyama, il primo francese ad essere la prima scelta nel Draft Nba! Ci stai già facendo sognare. Non ci sono dubbi: cambierai il gioco!"

Brandon Miller agli Hornets, Henderson ai Blazers

Per la terza volta in 51 anni San Antonio ottiene la prima scelta nel Draft Nba. Prima di Wembanyama David Robinson (1987) e Tim Duncan (1997), non due come tanti, bensì due che hanno fatto la storia della franchigia e della lega. "È un campionato difficile, ed è davvero difficile vincere - ha proseguito il cestista 19enne -. Molti giocatori hanno provato a vincere per anni, per decenni, e non ce l'hanno fatta. Il mio obiettivo è imparare il più velocemente possibile perché voglio vincere un anello". Come seconda scelta gli Charlotte Hornets hanno chiamato Brandon Miller, mentre Portland ha selezionato Scoot Henderson come terza scelta.