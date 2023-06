Nba, Chicago blinda Vucevic: rinnovo da 60 milioni di dollari

CHICAGO (Stati Uniti) - La Free-Agency Nba è alle porte e molte squadre stanno già lavorando ai contratti in scadeza e tra queste i Chicago Bulls hanno fatto la loro mossa. La compagine dell'Illinois infatti ha rinnovato il contratto del lungo Nikola Vucevic per altri tre anni per 60 milioni di dollari. Il centro montenegrino ha giocato una solida stagione da 17.6 punti e 11.0 rimbalzi senza mai saltare una partita, inoltre fu il primo colpo dei Bulls sotto la gestione di Arturas Karnisovas quando riuscì nello scambio con gli Orlando Magic alla dead-line del 2021.