Nba, Harden rompe con i 76ers: Clippers e Knicks alla finestra

Una notizia di mercato scuote la Nba : James Harden rompe con i Philadelphia 76ers . Secondo la "Espn", il giocatore, 33 anni, ha esercitato la player option da 35,6 milioni di dollari per la stagione 2023-24 ma di fatto cercherà assieme ai Sixers una soluzione per separarsi.

Alla finestra, ad attendere sviluppi, ci sarebbero Los Angeles Clippers e New York Knicks mentre appare difficile un ritorno a Houston visto che i Rockets hanno ufficializzato Fred VanVleet, free agent dopo gli ultimi anni a Toronto.

Squadra nuova per Harden

Per la terza volte negli ultimi tre anni, James Harden è in procinto di cambiare squadra: dai Rockets è passato ai Brooklyn Nets nella stagione 20/21 per poi approdare ai Philadelphia 76ers nella stagione successiva. In cima alla sua lista ci sarebbero proprio i Clippers dove potrebbe raggiungere star del calibro di Kawhi Leonard e Paul George.