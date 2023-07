Nba, Lillard rompe con Portland: chiesta la cessione

Miami Heat, Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers tra le destinazioni più papabili, con Lillard che preferirebbe la prima soluzione. Il giocatore ha voluto aspettare le mosse di mercato di Portland per capire se sarebbe stato allestito un roster competitivo ma dopo aver visto l'andamento della free agency ha deciso di lasciare la franchigia che al draft 2012 lo aveva selezionato con la sesta scelta assoluta.

Blazers, tutto su Henderson

Del resto il fatto che all'ultimo draft i Blazers avessero usato la terza scelta per puntare su Scoot Henderson aveva già fatto capire che la separazione fosse più di una possibilità. Lillard lascerebbe così Portland dopo 11 stagioni in cui per sette volte è stato selezionato per l'All Star Game oltre a una finale di Conference raggiunta nella stagione 2018-19. Primo di sempre per punti e triple e secondo per assist nella storia dei Blazers, nell'ultima stagione ha viaggiato a 32.2 punti e 7.3 assist di media, anche se a fronte di 58 partite, toccando il punto più alto coi 71 punti rifilati a Houston il 26 febbraio scorso.