Mercato Nba, Westbrook rinnova con i Clippers. Sabonis resta ai Kings

Entra nel vivo il mercato Nba . Russell Westbrook , 34 anni, ne compirà 35 il prossimo 12 novembre, ha trovato l'accordo con i Clippers e firma un rinnovo biennale con opzione per il terzo.

In 21 gare la scorsa stagione, l'ex Mvp ha realizzato con Los Angeles - dove è arrivato a fine febbraio - in media 15,8 punti, 7,6 assist e 4,9 rimbalzi.

Sabonis prolunga con i King, Brooks passa ai Rockets

Non è però finita qui, perché continua il "matrimonio" anche tra i Sacramento Kings e Domantas Sabonis. Il pivot lituano ha prolungato il suo accordo per un quinquennale da 217 milioni di dollari. Dillon Brooks passa invece agli Houston Rockets. L'ormai ex ala dei Memphis Grizzlies ha siglato un quadriennale da 80 milioni di dollari con la franchigia texana.