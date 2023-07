Bronny James shock: arresto cardiaco per il figlio di LeBron in allenamento

Come riportato da TMZ Sports, un portavoce della famiglia LeBron avrebbe dichiarato: "Ieri, mentre praticava, Bronny James ha subito un arresto cardiaco. Il personale medico è stato in grado di curare Bronny e portarlo in ospedale. Ora è in condizioni stabili e non è più in terapia intensiva. Chiediamo rispetto e privacy per la famiglia James e aggiorneremo i media quando ci saranno maggiori informazioni".

Bronny James, ecco cosa è successo

Secondo TMZ Sports, è stata effettuata una chiamata al 911 alle 9:26 di lunedì dal Galen Center dell'USC. Il 18enne, privo di sensi, è stato portato in ambulanza all'ospedale con un codice 3, status che indica la gravità dell'emergenza. Il giovane cestista si è recentemente impegnato con i Trojan e dovrebbe finire nella NBA per seguire le orme del padre.