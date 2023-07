Nba, Gallinari resta agli Washington Wizards: la conferma sui social

Ai box per l'intera stagione, il suo soggiorno a Boston è terminato nella trade che ha portato Kristaps Porzingis ai Celtics, ma il futuro del Gallo ai Wizards è stato subito contornato di molte voci che parlavano di un possibile buyout per poter accasarsi ai Miami Heat. Alla fine è stato l'azzurro a chiarire con un tweet.

Gallinari: "Mi sento ogni giorno più forte"

Queste le parole di Danilo Gallinari nel post dove si è mostrato con la maglia dei Wizards: "Eccitato di far parte della famiglia Washington e non vedo l'ora di abbracciare questa fantastica città! Mi sento ogni giorno più forte e non vedo l'ora di dare tutto me stesso in campo e guidare e sostenere la nostra talentuosa lista. Rendiamo questa stagione indimenticabile!"