Nba, svelato il calendario: subito Nuggets-Lakers e Curry-Durant

NEW YORK (Stati Uniti) - L'Nba ha ufficializzato il calendario della prossima stagione con un opening night a 5 stelle. Il 24 ottobre prenderà il via l'annata 2023-24 che inizierà sul campo dei campioni in carica dei Denver Nuggets contro i Los Angeles Lakers di LeBron James, battuti l'anno scorso alle finale della Western Conference per 4-0. Nuggets-Lakers non sarà l'unico match della prima notte infatti a Phoenix i nuovi Suns di Kevin Durant ospiteranno i Golden State Warriors di Stephen Curry.