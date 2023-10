NBA, Sorare rinnova la partnership e lancia le nuove carte in 3D

Sorare, con oltre 3,5 milioni di utenti registrati, rinnova la partnership con l’NBA come fornitore ufficiale di carte digitali. Tante le novità in occasione del lancio: nuove funzionalità, carte 3D di nuova concezione e una nuovissima campagna di brand, con i migliori talenti NBA come Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jalen Brunson (New York Knicks), Paolo Banchero (Orlando Magic) e Mikal Bridges (Brooklyn Nets).