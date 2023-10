Nba, Doncic batte Wembanyama. Sconfitti Gallinari e Fontecchio

SAN ANTONIO (Stati Uniti) - Riflettori della notte Nba puntati a San Antonio per il debutto di Victor Wembanyama con gli Spurs. Il giovane francese prima scelta assoluta al Draft 2023, dopo un inizio in saluta dovuto ai falli, ha chiuso con 15 punti (6/9 dal campo) e 5 rimbalzi in 23' con San Antonio sconfitta in casa 126-119 dai Dallas Mavericks di Luka Doncic da tripla doppia (33 punti, 13 rimbalzi e 10 assist).

Danilo Gallinari torna in azione e realizza 16 punti in 17' uscendo dalla panchina nella sconfitta dei Wizards ad Indianapolis per 143-120. Sconfitta anche per i Jazz di Simone Fontecchio che gioca solo 2'25" (2 punti con 1/2 dal campo) che cadono 130-114 sul campo dei Sacramento Kings.

Bene Boston e Clippers. Mitchell batte Brooklyn

Kristaps Porzingis subito protagonista con i Boston Celtics con 30 punti nel successo a New York per 108-104 (Tatum 34 punti e 11 rimbalzi), Charlotte batte 116-110 Atlanta con 6 giocatori in doppia cifra, Toronto supera di misura Minnesota 97-94 con Dennis Schroder da 22 punti mentre Orlando domina Houston 116-86. Oklahoma City domina i Chicago Bulls 124-104 con 31 punti e 10 assist di Shai Gilgeous-Alexander.

Jimmy Butler dice 19 punti e 13 rimbalzi e aiuta Miami a domare Detroit 103-102, successo di un punto anche per Cleveland a Brooklyn per 114-113 con Donovan Mitchell (27 punti) che realizza a 13" la tripla decisiva. Zion Williamson (23 punti) e C.J McCollum (24 punti) trascinano New Orleans a Memphis per 111-104 ed infine i Clippers archiviano Portland 123-111 con 50 punti combinati dal duo Leonard-George (23 e 27) nella prima di Scoot Henderson (11 punti con 5/11 dal campo).