Nba, Durant batte i Jazz di Fontecchio. Vince Gallinari

PHOENIX (Stati Uniti) - Niente da fare invece per Simone Fontecchio e i suoi Utah Jazz a Phoenix nella notte Nba: l'italiano gioca 18' chiudendo con 13 punti (5/8 dal campo) ma i Suns (sempre senza Booker e Beal ) dominano 126-104 trascinati dai 26 punti di Kevin Durant . Danilo Gallinari chiude con 5 punti (2/3 dal campo in 5') ma Washington conquista il primo successo stagionale battendo 113-106 i Memphis Grizzlies grazie ai 27 punti di Jordan Poole .

Vittorie per 76ers e Minnesota

Zion Williamson e Brandon Ingram combinano per 50 punti (26 e 24) e i Pelicans battono New York 96-87, Zach LaVine si scatena a Detroit con 51 punti ma non bastano ai Bulls che cadono 118-102 contro i Pistons di Cade Cunningham (25 punti e 10 assist). Joel Embiid e Tyrese Maxey realizzano 34 punti a testa e Philadelphia strappa il primo referto rosa della sua stagione battendo a domicilio i Toronto Raptors 114-107, Indiana espugna Cleveland 125-113 con la doppia doppia di Tyrese Haliburton (21 punti e 13 assist), infine Minnesota domina Miami (senza Butler) 106-90 con 6 giocatori in doppia cifra guidati dai 25 di Reid.