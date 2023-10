Mercato Nba, Harden ai Clippers: i dettagli sul maxi scambio con i Sixers

James Harden sarà un nuovo giocatore dei Clippers . Finisce così la lunga telenovela iniziata in estate. Dopo le polemiche con il general manager dei Sixers Daryl Morey e l'ultimo periodo da separato in casa, il giocatore ha ottenuto la cessione. E nella squadra a lui più congeniale, la quinta dopo Thunder , Rockets, Nets e Sixers . Lo riporta Espn.

Nba, lo scambio tra Clippers e Sixers

Le trattative sono durate diverse settimane e alla fine hanno coinvolto altri giocatori in un maxi scambio: oltre ad Harden, a Los Angeles sbarcano anche P.J. Tucker e Filip Petrusev mentre a Philadelphia si trasferiscono Marcus Morris, Nic Batum, Robert Covington e K.J. Martin. Inoltre, i Clippers hanno ceduto un pacchetto di scelte: i Sixers infatti, costretti a tagliari Danny Green per chiudere la trattativa, avranno una scelta non protetta al primo giro del draft 2028, due scelte al secondo giro e una pick swap.