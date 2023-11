Nba, San Antonio beffa Phoenix sulla sirena: Cleveland ancora ko

Harden assiste al successo dei Clippers: Banchero ko

Sotto gli occhi di James Harden, appena sbarcato da Philadelphia, i Clippers fanno tre su quattro regolando Orlando 118-102, trascinati da Paul George (27 punti) e Russell Westbrook (18 punti), sul fronte Magic 15 punti per Paolo Banchero e 14 per Franz Wagner. Dopo il successo al debutto contro Brooklyn, cala il buio su Cleveland che incassa il terzo ko di fila perdendo 109-91 su New York. Diciannove punti a testa per Randle e Brunson, mentre fra i Cavaliers si salva il solo Mitchell (26 punti).

Nba, tutti i risultati

leveland Cavaliers - New York Knicks 91-109

Phoenix Suns - San Antonio Spurs 114-115

Los Angeles Clippers - Orlando Magic 118-102