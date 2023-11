Nba, Wembanyama show: trascina San Antonio. A Banchero il "derby" con Fontecchio

Banchero super: è suo il "derby" contro Fontecchio

Paolo Banchero (30 punti, compreso il canestro decisivo a 14" dalla sirena) trascina Orlando alla vittoria su Utah (115-113), per i Magic anche 21 punti di Wagner, nei Jazz invece 22 punti di Markkanen e 21 di Clarkson mentre resta a secco Simone Fontecchio (0/1 da tre e 2 rimbalzi in appena 7 minuti sul parquet). Senza Williamson e Ingram, New Orleans si affida a McCollum (33 punti) per battere Detroit (125-116), al terzo ko consecutivo. Buona la prima post-Harden invece per Philadelphia: 114-99 contro Toronto grazie a 28 punti, 13 rimbalzi e 7 assist di Embiid e 23 punti a testa di Oubre jr ed Harris.

Nba, tutti i risultati

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 114-99

New Orleans Pelicans - Detroit Pistons 125-116

Utah Jazz - Orlando Magic 113-115

Phoenix Suns - San Antonio Spurs 121-132