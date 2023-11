Jokic batte Doncic, Curry trascina i Warriors. Gallinari ko con Washington

Nella notte inaugurale del nuovissimo In-Season Tournament, Nikola Jokic sfiora la tripla doppia (33 punti, 14 rimbalzi e 9 assist) e infligge a Dallas la prima sconfitta stagionale. Un super Luka Doncic (34 punti, 10 rimbalzi e 8 assist), non basta ai Mavericks che pagano un 1° quarto disastroso chiuso sotto 24-40. Per Denver ci sono anche i 24 punti e 9 rimbalzi di Michael Porter Jr ., mentre a Dallas resta la consolazione del ritorno di un buon Kyrie Irving (22 punti e 9/15 dal campo). Finale con il fiato sospeso a Oklahoma: il canestro della vittoria di Steph Curry a 0.2 centesimi dalla sirena finale viene prima annullato per interferenza a canestro di Draymond Green, quindi convalidato dagli arbitri dopo la visione del replay dell’azione. È la degna conclusione di una partita ad alto tasso di spettacolarità condita dai 30 punti, 8 rimbalzi, 7 assist e un 5/10 da dietro la linea dei tre punti dello "Chef" dei Warriors.

Gallinari sconfitto, Lillard trascina i Bucks

Milwaukee parte forte, va avanti di 14 punti nel 3° quarto ma nell’ultima frazione resta a secco per quasi 7 minuti e permette ai Knicks, guidati da un Jalen Brunson da 45 punti, di rientrare. Nel finale punto a punto sono decisive due giocate di Damian Lillard (30 punti e 4 assist), il migliore tra i Bucks insieme a Brook Lopez, autore di 8 stoppate. 6 punti, 3 rimbalzi e 3 assist in meno di 10 minuti giocati per Danilo Gallinari, ma Washington va ko contro i Miami Heat per 121-114. Chiudono il quadro i successi di Indiana, Brooklyn e Portland rispettivamente contro Cleveland, Chicago e Memphis.