NBA, Warriors-T'Wolves: rissa da record, 3 espulsi dopo 103", cosa è successo

È un periodo d'oro per Denver : i Nuggets , che hanno rinnovato con coach Malone, volano anche in campo trascinati da solito Nikola Jokic , autore di 32 punti, 16 rimbalzi e 9 assist nel 111-108 sui Clippers. Se la formazione del Colorado sorride, nona vittoria in undici gare di regular season e seconda su due nel gruppo B della Western Conference, Los Angeles non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel: sesta sconfitta di fila, la quinta da quando è arrivato Harden (21 punti). Non è bastato nemmeno un Paul George da 35 punti per arginare Denver, ancora priva di Murray il cui rientro è previsto per fine mese.

Rissa durante Golden State-Minnesota

Seconda forza a Ovest e prima nel girone C, Minnesota la spunta per 104-101 su Golden State (33 punti e 11 rimbalzi per Towns), con tanto di rissa in avvio che ha portato alle espulsioni di Green e Thompson fra i Warriors (out Curry) e McDaniels fra i Wolves, in serie positiva da sette gare (miglior striscia dal 2004). Sul punteggio ancora di 0-0, dopo 103", succede di tutto sul parquet del Chase Center di San Francisco: su un tiro di Anthony Edwards, il "tagliafuori" di Klay Thompson non viene apprezzato da Jaden McDaniels, che lamenta la mano troppo alta sul suo viso da parte del tiratore di Golden State. I due si "allacciano" e interviene anche Draymond Green, che si scaraventa su Rudy Gobert. Risultato? Due falli tecnici a testa a McDaniels e Thompson e un flagrant di tipo 2 a Green. Disfatta Dallas contro New Orleans (131-110) sotto i colpi di Ingram e Hawkins (25 punti a testa) e del ritrovato Williamson (19 punti), complice anche la serata no di Doncic (16 punti ma 5/16 dal campo). Malissimo anche San Antonio, travolta 123-87 da Oklahoma City: 28 punti e 7 palle recuperate per uno scatenato Gilgeous-Alexander, mentre l'attesa sfida fra Wembanyam e Holgren vede il francese chiudere con 8 punti, 14 rimbalzi e 2 stoppate, il secondo mette a referto 9 punti, 7 rimbalzi e 3 assist.