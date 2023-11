Incredibile Popovich, ammonisce i tifosi a gara in corso: "Abbiate classe"

Popovich difende Leonard

Nei Clippers gioca Kawhi Leonard, ex Spurs che nel 2018 forzò la compagine neroargento a scambiarlo finendo poi a Toronto e vincendo il titolo, i tifosi di San Antonio non lo hanno mai perdonato fischiandolo ad ogni suo ritorno e Popovich si è stufato. Con Leonard in lunetta i tifosi si stavano preparando all'ennesimo "boooo" ma l'allenatore ha preso il microfono e con tono deciso ha detto: "Scusatemi un secondo: possiamo smettere di fischiare e lasciamo giocare questi ragazzi? Abbiate un po’ di classe. Noi non siamo questi. Smettere di fischiare". Dopo un silenzio iniziale, però, il pubblico ha ricominciato a bersagliare l'ex che a fine partita ha dichiarato: "A meno che torni a vestire la mgalia degli Spurs verrò sempre contestato quando tornerò".