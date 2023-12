Nba, Doncic leggendario contro Fontecchio. Embiid batte Gallinari

DALLAS (Stati Uniti) - In attesa delle semifinali del primo In-Season Tournament la stagione Nba prosegue nel segno di Luka Doncic. Lo sloveno prosegue il suo momento infuocato realizzando un'altra superba tripla doppia da 40 punti, 10 rimbalzi ed 11 assist nel successo casalingo dei Dallas Mavericks contro Utah (Fontecchio 7 punti) per 147-97 scrivendo anche una nuova pagina di storia: lo sloveno infatti al riposo lungo aveva già realizzato la tripla doppia con 29 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, 1° giocatore nella storia a realizzare la tripla doppia da 25+ punti in un tempo!

Joel Embiid invece si scatena a Washington (Gallinari 7 punti) realizzando 50 punti e 13 rimbalzi nella vittoria 76ers per 131-126, Paolo Banchero invece realizza il suo career-high da 42 punti nella sconfitta a Cleveland dei Magic per 121-111 con 35 punti di Donovan Mitchell.