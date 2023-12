LeBron James e Lakers nella storia: la prima NBA Cup è loro!

LAS VEGAS (Stati Uniti) - I Los Angeles Lakers non falliscono l'obiettivo e trascinati da un dominate Anthony Davis da 41 punti e 20 rimbalzi, oltre al solito LeBron James (24 e 11 rimbalzi) nominato anche MVP del torneo, battono gli Indiana Pacers 124-109 e si aggiudicano la prima edizione dell'In-Season Tournament. Gialloviola sempre al comando delle operazioni ma Indiana non molla entrando sotto 90-82 negli ultimi 12'. Nel 4° periodo arriva la svolta: tripla di Turner per il -3 Pacers (102-99) a 6'11" dalla sirena finale e i Lakers cambiano marcia piazzando un micidiale parziale di 13-0 iniziato con tripla di Reddish e chiuso con 10 punti di Davis (14 punti nel 4°) per il 115-99 a 3'11" dalla conclusione.