Nba, Morant torna ed è decisivo: stesi i Pelicans sulla sirena!

NEW ORLEANS (Stati Uniti) - Quattro partite nella notte Nba con riflettori puntati a New Orleans con Ja Morant torna in azione dopo 25 gare di sospensione ed il suo ritorno è da favola! La stella dei Grizzlies chiude a referto con 34 punti, 6 rimbalzi ed 8 assist ma, soprattutto, è decisiva nel successo di Memphis a New Orleans: sul 113-113 a 13" McCollum sbaglia la tripla del sorpasso dopo che Ja aveva mancato la sua in precedenza, time-out Grizzlies con 10" sul cronometro, palla a Morant che va al ferro e segna il layup del 115-113 finale!