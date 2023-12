Doncic travolge i Suns! Celtics show in casa dei Lakers, James sottotono

I Lakers di LeBron James non sono riusciti a fermare la marcia dei Boston Celtics, che si sono imposti 126-115 alla Crypto.com Arena in uno dei match più attesi del turno natalizio in Nba. Nonostante i 40 punti di Anthony Davis, la franchigia di Los Angeles si è arresa ai leader della Eastern Conference, che ha avuto come migliori marcatori Kristaps Porzingis (28 punti, 11 rimbalzi) e Jayson Tatum (25 punti), anche per la serata non brillante dello stesso James (16 punti, 9 rimbalzi e 8 assist).