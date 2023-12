Nba, Fontecchio 5 punti nel ko di Utah. Jokic batte Memphis

DENVER (Stati Uniti) - Tripla doppia da 26 punti (11/11 dal campo!), 14 rimbalzi e 10 assist per Nikola Jokic che insieme ai 23 punti di Jamal Murray trascina i Nuggets al successo contro i Memphis Grizzlies per 142-105 , Miami (senza Butler) sbanca San Francisco battendo i Warriors 114-102 nel segno di Tyler Herro (26 punti) con Steph Curry da 13 punti (3/15 dal campo) mentre tutto facile per Indiana che vince a Chicago 120-104 con Tyrese Haliburton da 21 punti e 20 assist.

Detroit, crisi infinita! Bene Lakers

Dramma a Boston con i Detroit Pistons che si fanno rimontare dal +21 e perdono al supplementare 128-122 contro i Celtics trascinati dai 66 punti combinati di Jayson Tatum (31 punti e 10 assist) e Kristaps Porzingis (35 punti): ko consecutivo numero 28 per i Detroit Pistons che raggiungono i Philadelphia 76ers al 1° posto all-time per sconfitte filate.

I Minnesota Timberwolves domano Mavericks (privi di Doncic) 118-110 con Anthony Edwards da 44 punti (12/23 dal campo), Simone Fontecchio realizza 5 punti in 13' uscendo dalla panchina nel KO a New Orleans di Utah per 112-105, Victor Wembanyama e dice 30 punti, 6 rimbalzi, 6 assist e 7 stoppate nel successo esterno di San Antonio a Portland per 118-105 infine tutto facile per i Los Angeles Lakers che archiviano Charlotte con 17 punti e 11 assist di LeBron James più 26 punti di Anthony Davis.