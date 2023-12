LeBron James impazzisce, il caso VAR che manda in tilt l'NBA: "Era da tre!"

Sei le partite disputate nella notte Nba con la crisi dei Los Angeles Lakers, arrivati alla loro settima sconfitta nelle ultime dieci partite. Gialloviola battuti dai Minnesota Timberwolves per 108-106 con 31 punti di Anthony Edwards. Ai Lakers non sono bastati un Anthony Davis da 31 punti, 17 rimbalzi e 8 assist ed un LeBron James che nel giorno del suo 39° compleanno ne mette 26, conditi da 6 assist, vivendo un finale che lo ha mandato su tutte le furie. Proprio King James ha protestato a lungo per il canestro che lui considerava da tre punti e che gli arbitri, con l'aiuto del 'Var', hanno invece considerato da 2 punti. Una decisione che non ha permesso ai gialloviola di accciuffare Gobert e compagni, James al termine del match non ha usato mezzi termini: "A cosa serve il replay se anche il replay sbaglia? Voglio dire, è ovvio che era da tre 3". "Il mio piede era dietro la linea. Si vede lo spazio tra la parte anteriore del mio piede e la linea dei 3 punti. Si vede chiaramente il legno sul pavimento, lo spazio tra la parte anteriore del mio piede e la linea dei 3 punti. Stevie Wonder lo avrebbe visto", ha concluso King James.