San Antonio ko, non basta Wembanyama. Boston vince ancora

Nottata di Nba all'insegna di Boston che a San Antonio mette a segno la sesta vittoria consecutiva battendo gli Spurs per 134-101. I Celtics si confermano così al comando della Eastern Conference spinti dai 25 punti di Jayson Tatum e dai 24 di Jalen Brown che mettono in ombra soprattutto i 21 punti di Victor Wembanyama . San Antonio, alla settima sconfitta nelle ultime otto gare, resta in fondo alla classifica. Niente da fare per i Lakers a cui non bastano i 34 punti del solito LeBron James per avere la meglio sui Pelicans : a New Orleans il quintetto di Los Angeles finisce travolto per 129-109. Successo di Oklahoma che batte 124-108 i Brooklyn Nets trascinata da Shai Gilgeous-Alexander (24 punti) e Giddey (20).

Durant trascina i Phoenix, Banchero ko

Tutto facile per Sacramento a Memphis, con i Kings che si impongono 123-92 infliggendo ai Grizzlies il terzo ko consecutivo. Vittoria per Phoenix trascinati dai 31 punti di Kevin Durant, che si impongono sugli Orlando Magic per 112-107. Banchero e Franz Wagner mettono a segno 28 e 27 punti, ma non evitano a Orlando il ko. Colpo in trasferta per Atlanta che va a vincere a Washington 130-126: per gli Hawks serata di grazia del trio composto da Trae Young (protagonista con 40 punti), Dejounte Murray (32) e Jalen Johnson (24). Ai Wizards, con Danilo Gallinari fermo per un problema alla schiena, non basta lo show da 38 punti di Kyle Kuzma.